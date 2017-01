Pressemitteilungen

31.01.2017 10:15

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält 12. Weltethos-Rede

Am Freitag, den 17. Februar 2017, hält der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann die 12. Weltethos-Rede an der Universität Tübingen. Unter dem Titel „Zusammenhalt in Zeiten des Umbruchs“ spricht er um 18.15 Uhr im Festsaal der Neuen Aula (Geschwister Scholl-Platz). Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, der Eintritt frei. Wir weisen darauf hin, dass die Sitzplätze begrenzt sind, Reservierungen sind nicht möglich.



Zur Begrüßung sprechen der Rektor der Universität Tübingen, Professor Dr. Bernd Engler, und der Präsident der Stiftung Weltethos, Eberhard Stilz. Im Anschluss an die Weltethos-Rede wird Eberhard Stilz einen Dialog mit Ministerpräsident Kretschmann führen.



Die Weltethos-Reden werden seit dem Jahr 2000 gemeinsam von der Stiftung Weltethos und der Universität Tübingen organisiert. Herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nehmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln Stellung zur Weltethos-Thematik. Die Frage nach einem „Weltethos“ geht zurück auf die Programmschrift „Projekt Weltethos“ (1990) von Professor Hans Küng, der aufzeigt, dass es zwischen den großen Religionen und humanistischen Traditionen einen Grundkonsens an verbindenden Werten, Maßstäben und Grundhaltungen gibt. Diesen gilt es bewusst zu machen und zu nutzen, als Grundlage für Dialog und Verständigung der Kulturen und für ein gelingendes Miteinander in unseren Gesellschaften.



Zu den Weltethos-Rednern gehörten unter anderem Kofi Annan (2003), Helmut Schmidt (2007), Desmond Tutu (2009) und Paul Kirchhof (2014). Aufgezeichnete Reden sind zu finden unter: www.uni-tuebingen.de/aktuelles/archive/thematische-archive/weltethosrede.html



