Pressemitteilungen

24.04.2017 10:20

Nachwuchsforscher messen sich im Science Slam

Finale des „Tübinger Fensters für Forschung“ (TÜFFF): Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler präsentieren auf unterhaltsame Weise Forschung

Am Freitag, den 28. April 2017, findet ein fächerübergreifender Science Slam in Tübingen statt. Als Finale des Tübinger Fensters für Forschung präsentieren um 20 Uhr im Hörsaal N06 (Auf der Morgenstelle 16, 72076 Tübingen) sechs Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ihre Forschung. In jeweils zehn Minuten stellen sie unterhaltsam spannende wissenschaftliche Themen wie durchsichtige Nanoteilchen, das Verfahren des „Rührreibschweißens“ oder die vegetarische Zukunft der Mobilität vor. Am Ende kürt das Publikum den Sieger des Abends.



Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung findet überwiegend auf Englisch statt und wird auch in den Hörsaal N05 übertragen. Organisiert wird der Science Slam von der Graduiertenakademie und dem Forum Scientiarum der Universität Tübingen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Jungforscher Netzwerk – juFORUM e.V.



Bei einem Science Slam wird Forschung auf der Bühne einem Publikum ohne Fachkenntnisse vorgestellt, innerhalb einer festgelegten Zeit. Für die Präsentation dürfen alle Hilfsmittel genutzt werden: Powerpoint-Folien, Bilder, Videos, Requisiten, Musik-, Tanz- oder Pantomime-Einlagen und sogar Live-Experimente. Die Vorträge sollen unterhaltsam sein und zeigen, dass Wissenschaft für jeden verständlich sein kann.



Beim „Tübinger Fenster für Forschung“ (TÜFFF) am Freitag, den 28. April, präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Universität, Uniklinikum und außeruniversitären Forschungsinstituten zwischen 15 und 22 Uhr ihre Forschungsprojekte. Besucher sind eingeladen, selbst Versuche durchzuführen, auf dem Programm stehen Workshops, Führungen und Vorträge. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig; bei einigen Programmpunkten sind die Teilnehmerzahlen begrenzt: www.uni-tuebingen.de/tuefff



