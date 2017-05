Pressemitteilungen

24.05.2017 10:55

Universität lädt zum Kinder-Uni-Forschertag

Für kleine Forscherinnen und Forscher: Mehr als 20 Workshops zum Mitmachen am 1. Juli

Am Samstag, den 1. Juli 2017, findet an der Universität Tübingen wieder der Kinder-Uni-Forschertag statt. Er ist die abschließende Veranstaltung der diesjährigen Tübinger Kinder-Uni, bei der Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren in Vorlesungen und Workshops Forschungsbereiche kennen lernen und selber mitforschen. In den vergangenen Wochen nahmen schon mehrere hundert Kinder an den Kinder-Uni-Vorlesungen teil. Die letzte Vorlesung findet am Dienstag, den 30. Mai, auf der Morgenstelle im Hörsaal N6 statt. Professorin Stephanie Grond klärt gemeinsam mit den Kindern die Frage, warum man einen Luftballon aufblasen kann. Beim Kinder-Uni-Forschertag am 1. Juli ist Mitmachen und selbst Forschen angesagt.

In diesem Jahr werden zwischen 10 Uhr und 17.15 Uhr über 20 verschiedene Workshops angeboten. Die einzelnen Kurse dauern zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Unter anderem geht es um so spannende Themen wie das „Überleben zwischen Kalt- und Warmzeiten“, „des Kaisers neue Kleider“ oder „Edle Steine und Kristalle“. Die Kurse beantworten Fragen wie „Warum schläft man während einer Operation?“ oder „Wie ernährt sich ein Fischbaby?“. Außerdem können die kleinen Forscherinnen und Forscher mehr über die „Orientierung am und im Himmel“ erfahren oder etwas über Bakterien lernen (diese Veranstaltung ist auch für Kinder geeignet, die Englisch sprechen).

Das Programm wird ab Montag, 29. Mai 2017, unter folgendem Link bekanntgegeben: https://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/kinder-uni/kinder-uni-forschertag.html. Hier ist eine Online-Anmeldung für sämtliche Veranstaltungen möglich, bitte unbedingt Name und Alter der Kinder sowie eine Notfalltelefonnummer angeben. Kinder unter sieben Jahren können leider noch nicht teilnehmen.

Programm der Kinder-Uni und weitere Informationen unter:

http://www.uni-tuebingen.de/aktuelles/kinder-uni.html

