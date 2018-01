Pressemitteilungen

2018-01-23 17:27

Indien-Stipendien für deutsche Journalisten

Universität Tübingen und Robert Bosch Stiftung schreiben dreimonatiges Fellowship aus ‒ Einblick in Indiens Medienlandschaft und Gesellschaft

Die Robert Bosch Stiftung GmbH und das Zentrum für Medienkompetenz (ZFM) an der Universität Tübingen schreiben für 2018 wieder acht Fellowships für ihr Journalistenprogramm „Medienbotschafter Indien – Deutschland“ aus. Deutsche Journalisten mit sehr guten Englischkenntnissen können sich bis zum 31. März 2018 für ein zwölfwöchiges Indien-Fellowship bewerben. Erfolgreiche Bewerber reisen vom 1. September bis 30. November 2018 zu ausgewählten Standorten nach Indien.

Indiens Gegensätzlichkeit ist fast schon sprichwörtlich: Das Nebeneinander von Tradition und Moderne bestimmt nach wie vor die westliche Wahrnehmung, die vielfach auf mangelnder Kenntnis und unzureichendem Verständnis der komplexen Zusammenhänge beruht. Von deutschen Medien wird Indien mit überwiegend kritischem Blick beobachtet oder zum exotischen Traum verklärt. Dabei entstehen Zerrbilder, werden alte Klischees bestätigt und neue geprägt, Ängste geschürt und viele Halbwahrheiten verbreitet. Ein Mittel, diesem Missstand aktiv zu begegnen, ist die Förderung des politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Austauschs, zu dem die Medien auch im positiven Sinne einen wichtigen Beitrag leisten können.

Vor diesem Hintergrund ermöglicht das Programm „Medienbotschafter Indien – Deutschland“ Interessierten das Sammeln eigener Erfahrungen vor Ort. Es bietet exklusive Einblicke in die indische Medienlandschaft und Gesellschaft. Ziel des Programms ist die Förderung qualitativ hochwertiger, differenzierter Berichterstattung und des interkulturellen Dialogs, frei von Klischees.

Die „Medienbotschafter“ besuchen zunächst eine Fortbildung an einer renommierten Institution mit Medienfokus, an die sich verschiedene Exkursionen anschließen. Während des weiteren Aufenthalts arbeiten sie in Print-, Hörfunk-, Online- oder TV-Redaktionen in Neu-Delhi, Mumbai, Chennai oder in anderen indischen Metropolen. Dort gewinnen sie Einblicke in den Arbeitsalltag der indischen Kollegen und recherchieren und produzieren eigene Beiträge für deutsche Medien sowie die Gastredaktion. Die Erfahrungen und Kontakte ermöglichen es ihnen, kompetent und nachhaltig über aktuelle Entwicklungen in Indien zu berichten.

Die Fellows erhalten ein monatliches Stipendium in Höhe von 1.500 Euro. Die Kosten für Flüge, Visum, Reisekrankenversicherung, Studiengebühren sowie Exkursionen im Rahmen des Programms werden ebenfalls übernommen. Die Programmsprache ist Englisch.

Weitere Informationen zum Programm und den Link zur Online-Bewerbung finden Sie unter

http://india.medienbotschafter.com/

Kontakt:

Pradnya Bivalkar

Universität Tübingen

Zentrum für Medienkompetenz

Programmleiterin „Medienbotschafter Indien – Deutschland“

Telefon +49 7071 29 - 77061

E-Mail: pradnya.bivalkar[at]uni-tuebingen.de