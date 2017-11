Pressemitteilungen

21.11.2017 11:36

Nachhaltigkeitspreis für Abschlussarbeiten und „Sustainability Lecture“ 2017

Universität Tübingen verleiht Nachhaltigkeitspreise für Abschlussarbeiten – Satish Kumar, indischer Umweltaktivist und Autor, hält Sustainability Lecture

Am 30. November verleiht die Universität Tübingen zum siebten Mal den Nachhaltigkeitspreis für herausragende Abschlussarbeiten. Kanzler Dr. Andreas Rothfuß zeichnet insgesamt sechs Bachelor- bzw. Masterarbeiten aus, die sich in herausragender Weise mit Themen der Nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzen. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden während der Veranstaltung bekanntgegeben und stellen dann kurz ihre Arbeiten vor. Anschließend hält der indische Umweltaktivist und Autor Satish Kumar die “Sustainability Lecture” zum Thema „Soil, Soul, Society – how to bring environment, spirituality and humanity together“.

Zur Preisverleihung am Donnerstag, den 30. November 2017, um 18 Uhr im Festsaal der Alten Aula (Münzgasse 30) sowie zur nachfolgenden Sustainability Lecture sind die Öffentlichkeit, Mitglieder der Universität sowie Medien herzlich eingeladen. Die Lecture wird auf Englisch gehalten; anschließende Fragen können auf Deutsch gestellt werden, ein Dolmetscher ist vor Ort.

Festredner Satish Kumar erhielt die Ehrendoktorwürde der Universitäten Plymouth, Lancaster und Exeter. 1962 pilgerte er 10.000 Meilen zu Fuß und ohne Geld von Indien über Moskau, Paris und London in die USA, um den damaligen vier Atommächten ein Päckchen „Friedens-Tee“ zu überreichen. Kumar wird in seiner Vorlesung seine Idee erläutern, die Welt mit Hilfe der drei Grundpfeiler „Soil, Soul and Society" holistisch zu betrachten.

Mit der öffentlichen Vergabe der Nachhaltigkeitspreise für Abschlussarbeiten setzt die Universität Tübingen Anreize für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltige Entwicklung. Die Preisträgerinnen und Preisträger wählt eine Jury aus Mitgliedern des Beirats für Nachhaltige Entwicklung aus. Auch in diesem Jahr gab es zahlreiche Bewerbungen, die das Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven und Fachrichtungen beleuchten.

„Die Universität Tübingen unterstützt junge Forscherinnen und Forscher dabei, Lösungswege für eine global gerechte, bedürfnisorientierte und ressourcenschonende Entwicklung der Gesellschaft zu erarbeiten“, sagt Juryvorsitzender Professor Thomas Potthast. „Wir sind stolz darauf, dass die Studierenden sich in ihren Abschlussarbeiten wichtigen Themen der Nachhaltigen Entwicklung widmen und die gesellschaftliche Relevanz im regionalen, nationalen und internationalen Rahmen sichtbar machen.“

