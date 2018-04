Pressemitteilungen

2018-04-06 14:00

Tübinger Kinder-Uni beginnt am 24. April

Sechs Vorlesungen für kleine Nachwuchsforscher

Ab 24. April halten bei der Tübinger Kinder-Uni wieder sechs Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Vorlesungen für Kinder. Darin beantworten sie jeweils eine Frage aus ihrem Fachbereich auf kindgerechte Weise. Weil es an der Kinder-Uni fast so zugeht wie an der Uni für Erwachsene, gibt es Studierendenausweise, die vor jeder Vorlesung abgestempelt werden. Wer mindestens vier Stempel gesammelt hat, bekommt am Ende ein Kinder-Uni-Diplom.

Die Vorlesungen finden ab 24. April jeweils dienstags um 17 Uhr im Hörsaal 25 im Kupferbau in der Hölderlinstraße 5 statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, der Eintritt ist frei. Die Vorlesungen richten sich an Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren und dauern in der Regel nicht länger als eine Dreiviertelstunde. Erwachsene sind bei der Kinder-Uni nicht zugelassen, es sei denn, sie kommen in Begleitung eines Kindes und sind bereit, zu stehen – Sitzplätze sind hier für Kinder reserviert. Eine Ausnahme für diese Regel gibt es dieses Jahr allerdings: Zur Abschlussvorlesung am 19. Juni kommt Theresia Bauer, die baden-württembergische Wissenschaftsministerin. Sie drückt gemeinsam mit den Kindern die Hörsaalbank bei der Vorlesung von Professorin Fahimah Ulfat aus der Islamischen Theologie.

Programm

In der ersten Vorlesung am 24. April lädt die Ägyptologin Dr. Susanne Beck zu einer Zeitreise ein und fragt „Warum bauten die Ägypter die Pyramiden?“

Auch die Bioinformatikerin Professorin Kay Nieselt beschäftigt sich mit Ägypten – allerdings mithilfe modernster Technik. Sie gibt am 8. Mai Antworten auf die Frage „Warum brauchen wir Computer, um das Geheimnis von Mumien zu entschlüsseln?“

Am 15. Mai richtet sich der Blick in die Zukunft: Der Neurologe Dr. Surjo Soekadar forscht an Gehirn-Computer-Schnittstellen und fragt sich gemeinsam mit den Kindern, warum man mit Gedanken Roboter steuern kann.

Keiner tut es gerne und trotzdem lässt es sich nicht immer vermeiden. Besonders Geschwisterkinder haben sich vielleicht schon gefragt „Warum streiten wir?“ Professor Olaf Kramer ist Rhetoriker und beantwortet diese Frage am 5. Juni.

Blumen schießen in die Höhe, Bäume werden grün: Im Frühjahr wächst und gedeiht es in der Natur. Am 12. Juni denkt der Molekularbiologe Professor Gerd Jürgens mit seinen kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern darüber nach, warum Pflanzen wachsen.

Was ist eigentlich schlecht? Was ist gut? „Warum geschehen schlechte Dinge auf der Welt?“ Und gibt es darauf überhaupt eine richtige Antwort? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die islamische Theologin Professorin Fahimah Ulfat in ihrer Vorlesung am 19. Juni.

Kleine Fächer

Die Kinder-Uni ist 2018 etwas Besonderes: Die meisten Dozierenden dieses Jahres unterrichten sogenannte „kleine Fächer“. In der Ägyptologie, Bioinformatik, Rhetorik und islamischen Theologie gibt es weniger Professorinnen, Professoren und Studierende als beispielsweise in Medizin, Jura oder Betriebswirtschaft. Trotzdem beantworten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wichtige Fragen, wie zum Beispiel nach dem Wachstum der Pflanzen – oder sie gestalten die Zukunft, beispielsweise mit der Entwicklung von Gehirn-Computer-Schnittstellen.

Von der Bedeutung der „kleinen Fächer“ überzeugt ist auch die Landesregierung, die diese Fächer besonders unterstützt. Für die Kinder-Uni 2018 bedeutet das hohen Besuch: Die Ministerin des Landes für Wissenschaft, Forschung und Kunst – Theresia Bauer – besucht die Abschlussvorlesung am 19. Juni: „Kleine Fächer sind wichtig für unsere Gesellschaft – das zeigt auch das Vorlesungsprogramm der diesjährigen Kinder-Uni. Mit unserer Landesinitiative ‚Kleine Fächer‘ fördern wir diese Vielfalt in Baden-Württemberg, denn die ‚kleinen Fächer‘ sind wichtig, um Zukunftsfragen auf den Grund zu gehen. Umso mehr freue ich mich darauf, solche Fragen mit den Nachwuchsforscherinnen und -forschern von morgen in der Tübinger Kinder-Uni zu besprechen.“

Kinder-Uni-Forschertag

Beim Kinder-Uni-Forschertag am Samstag, den 7. Juli, werden Kinder selbst zu Forschern und können in Workshops Wissenschaft hautnah erleben. Das Programm und die Kontaktdaten für eine Anmeldung werden am Montag, den 4. Juni, auf der Homepage der Universität Tübingen (www.uni-tuebingen.de/de/75881) bekannt gegeben.

Die Kinder-Uni-Vorlesungsreihe wird seit 2002 gemeinsam von der Universität Tübingen und dem Schwäbischen Tagblatt veranstaltet. Die Idee wurde in den darauffolgenden Jahren von über 200 Universitäten in ganz Europa aufgegriffen und 2005 mit einem Preis der Europäischen Union ausgezeichnet; die Gründer erhielten das Bundesverdienstkreuz.

